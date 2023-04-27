Пашинян назвал способ урегулирования ситуации в Лачинском коридоре Пашинян: Лачинский коридор должны контролировать только российские миротворцы

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре его должны контролировать только российские миротворцы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также отметил, что необходимо присутствие международных наблюдателей и миссии по сбору фактов, сообщает Sputnik Армения.

Российский миротворческий контингент должен держать под контролем Лачинский коридор и, по сути, обеспечить естественную работу коридора. Никто, кроме российских миротворцев, не должен контролировать коридор. Баку же не должен препятствовать свободному передвижению по коридору, — сказал глава правительства Армении.

Он также заявил, что Азербайджан периодически обостряет ситуацию в регионе. Установку КПП в Лачинском коридоре премьер назвал провокацией Баку, нацеленной на усиление напряженности и углубление гуманитарного кризиса в Карабахе. По словам Пашиняна, своими действиями Баку нарушил трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, продемонстрировав таким образом, насколько «он уважает взятые на себя международные обязательства».

Накануне Пашинян обсудил ситуацию в лачинском коридоре с президентом России Владимиром Путины. В беседе российский лидер подчеркнул важность неукоснительного соблюдения трехсторонних соглашений по Карабаху. Кроме того, стало известно, что Армения направила в Международный суд ООН иск против Азербайджана в связи с установлением КПП в Лачинском коридоре.