Ереван пожаловался на Баку в суд ООН из-за КПП в Лачинском коридоре

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Государственная пограничная служба Азербайджана

Власти Армении направили в Международный суд ООН иск против Азербайджана в связи с установлением КПП в Лачинском коридоре, передает ТАСС со ссылкой на офис представителя Армении по международным юридическим вопросам. Ереван считает действия Баку незаконными.

Армянская сторона обратилась в Международный суд ООН по вопросу установления Азербайджаном КПП у реки Хакари (Лачинский коридор, на границе с Арменией. — NEWS.ru), что является нарушением решения суда от 22 февраля 2023 года, — сказала агентству пресс-секретарь офиса Асмик Самвелян.

КПП Азербайджана в начале дороги Лачин — Ханкенди появился 23 апреля. В Госпогранслужбе республики заявили, что он установлен для предотвращения незаконной переброски живой силы и боеприпасов из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана. Об установке КПП были проинформированы российские миротворцы.

Ереван назвал действия Баку нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Армянская сторона также призвала Москву обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора.

МИД России, в свою очередь, призвал Баку и Ереван немедленно вернуться к имеющимся договоренностям. В ведомстве назвали неприемлемыми любые односторонние шаги в нарушение базовых положений трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несогласованные изменения режима функционирования Лачинского коридора.