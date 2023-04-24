Россия призывает Баку и Ереван немедленно вернуться к имеющимся договоренностям, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве указали, что российская сторона обеспокоена ростом числа нарушений режима прекращения огня и рядом различных инцидентов, в результате которых появляются жертвы с обеих сторон.