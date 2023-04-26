В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном Путин в разговоре с Пашиняном подчеркнул важность соблюдения соглашений по Карабаху

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Президент России Владимир Путин

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин подчеркнул важность неукоснительного соблюдения трехсторонних соглашений по Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля. В беседе был сделан акцент на решении практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана, — говорится в сообщении.

Российский лидер также выразил солидарность c армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян. В завершении разговора Путин и Пашинян условились о продолжении контактов между Москвой и Ереваном на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что Пашинян позвонил Путину с целью обсуждения ситуации в Лачинском коридоре и обстановки в Карабахе. До этого стало известно, что Армения обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана из-за установки КПП в Лачинском коридоре со стороны Баку. Ереван считает действия соседней республики незаконными.

МИД России призвал Баку и Ереван немедленно вернуться к имеющимся договоренностям. В ведомстве назвали неприемлемыми любые односторонние шаги в нарушение базовых положений трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несогласованные изменения режима функционирования Лачинского коридора.