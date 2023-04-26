Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Лачинском коридоре и Карабахе

Фото: Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) во время встречи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Лачинском коридоре и Карабахе, сообщается в Telegram-канале армянского кабмина. Ранее Ереван призывал Москву отреагировать на установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, которую Армения считает нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Были обсуждены вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Карабахе, — говорится в сообщении.

Ранее власти Армении направили в Международный суд ООН иск против Азербайджана в связи с установлением КПП в Лачинском коридоре. Пункт погранконтроля появился там 23 апреля. В Баку пояснили, что он необходим для предотвращения незаконной переброски живой силы и боеприпасов из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана.

В МИД России призвали стороны немедленно вернуться к имеющимся договоренностям и назвали неприемлемыми любые односторонние шаги в нарушение базовых положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также несогласованные изменения режима работы Лачинского коридора.

В Кремле в свою очередь подчеркнули, что Азербайджан и Армения должны понимать безальтернативность всех пунктов договоренностей. Там назвали ситуацию в Лачинском коридоре непростой и отметили, что Москва продолжит выступать в качестве посредника в урегулировании отношений между республиками.