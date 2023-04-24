Песков заявил о безальтернативности соглашений по урегулированию в Карабахе

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит работать над реализацией положений трехсторонних заявлений Баку, Еревана и Москвы, передает РИА Новости. По его словам, Азербайджан и Армения должны понимать безальтернативность всех пунктов договоренностей. Песков подчеркнул, комментируя сообщения об установке азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, что Россия продолжит выступать в качестве посредника в урегулировании отношений между Баку и Ереваном, однако ситуация непростая.

Россия продолжает свои посреднические усилия, и, главным образом, по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны ранее. Россия продолжит работать над этим вместе с Ереваном и Баку. Контакты мы продолжаем, ситуация действительно непростая, она требует дополнительных усилий, а главное — требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений, — сказал Песков.

Ранее МИД России призвал Баку и Ереван вернуться к имеющимся договоренностям. Во внешнеполитическом ведомстве сочли неприемлемыми односторонние шаги об изменении режима работы Лачинского коридора.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что азербайджанский военный грузовик подорвался на мине, намеренно закопанной армянскими силами в направлении движения транспорта в зоне дислоцирования российских миротворцев. Ранения получили водитель и старший машины, а транспортное средство вышло из строя и пришло в негодность.

Впоследствии пограничный патруль Азербайджана установил контрольно-пропускной пункт на армяно-азербайджанской границе в начале дороги Лачин — Ханкенди.

Руководство Азербайджана назвало легитимной установку КПП, тем самым отвергнув заявление армянского МИД, расценившего размещение контрольно-пропускного пункта как нарушение договоренностей.

Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность тем, что Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре. В ведомстве отметили, что через дорогу должно быть обеспечено свободное перемещение граждан и товаров.