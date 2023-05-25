Ереван объяснил отсутствие министра обороны Армении на заседании ОДКБ Секретарь партии власти Армении: министр обороны не участвовал в заседании ОДКБ по техническим причинам

Министр обороны Армении Сурен Папикян не принял участия в заседании ОДКБ по техническим, а не политическим причинам, заявил секретарь партии власти «Гражданский договор» Артур Ованнисян. Он подчеркнул, что армянская сторона уже публично высказалась об отношениях с ОДКБ, никакого процесса выхода из организации нет, сообщает «Sputnik Армения».

Про отношения ОДКБ-Армения мы достаточно подробно в последние дни говорили. Неучастие Сурена Папикяна в таком мероприятии не имеет связи с отношениями Армения-ОДКБ, — сказал он.

22 мая Пашинян сообщил, что Армения может принять решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности, если сочтет ее «недействующей». По его словам, если это произойдет, Ереван сам будет решать вопросы безопасности республики.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что документ о развертывании миссии наблюдателей ОДКБ в Армении остался только в бумажном виде и не может быть реализован, хотя был полностью согласован на уровне внешнеполитических ведомств.

Он отметил, что ОДКБ была готова помогать Армении, но в Ереване попросили отложить принятие документа. Министр также выразил уверенность, что при подтверждении уже установленных соглашений государству удалось бы добиться более стабильной ситуации.