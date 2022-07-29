Ереван допустил мирный договор с Баку без решения вопроса о Карабахе

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В Ереване не исключают заключение мирного соглашения с Баку без окончательного решения статуса Карабаха, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью «Арменпресс». Однако, по его словам, об этом пока слишком рано говорить.

В одном из своих выступлений в Национальном собрании премьер-министр Пашинян отметил, что есть идея отделить карабахский вопрос от армяно-азербайджанских отношений. Сейчас мы должны активно обсуждать этот вариант и решить, как действовать дальше. <...> На данный момент еще слишком рано говорить о какой-либо такой формуле (без решения карабахского вопроса. — NEWS.ru), — сказал Григорян.

Ереван неоднократно подчеркивал, что карабахский вопрос не является для властей территориальным, добавил политик. По его словам, для Армении «основополагающее значение имеют безопасность и права армян» на этой территории.

Секретарь Совбеза Армении также подчеркнул, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана. Он напомнил, что страны признали территориальную целостность и нерушимость границ друг друга договором об образовании СНГ, подписанным и ратифицированным в 1991 году.

В такой перспективе для нас нет ничего неприемлемого, и Армения, да, не имеет территориальных претензий к Азербайджану, — подытожил Григорян.

16 июля на границе между Арменией и Азербайджаном произошла перестрелка военизированных подразделений двух стран. В Баку сообщали, что обстрел инициировали армянские военнослужащие, Ереван же обвинил в начале конфликта азербайджанскую сторону. По данным Минобороны Азербайджана, перестрелка произошла в районе населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района.