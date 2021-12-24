Эрдоган поздравил Алиева с 60-летием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием и пожелал ему новых успехов и крепкого здоровья. В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили перспективы развития двусторонних отношений, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Главы государств подчеркнули интенсивное развитие отношений двух стран во всех сферах и выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении взаимного сотрудничества. В ходе беседы также обсуждались вопросы, касающиеся перспектив развития азербайджано-турецких отношений.

Алиев поблагодарил Эрдогана за внимание и поздравления, — говорится в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев president.az

Ранее президент России Владимир Путин также поздравил Алиева с 60-летием, пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов и заявил, что дорожит их товарищескими отношениями. Российский лидер подчеркнул, что под руководством Алиева Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Он также добавил, что будет рад продолжению диалога и совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства.