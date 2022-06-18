Эксперт заявила, что Румынии «даром не надо» объединение с Молдавией Аналитик Ларюшина: Румынии «даром не надо» объединение с Молдавией

Фото: Martina Katz/imagebroker.com/Global Look Press

Бухарест, Румыния

Экономический аналитик, эксперт молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Татьяна Ларюшина заявила, что Румынии не нужно объединение с Молдавией. По ее словам, такой шаг грозил бы Бухаресту серьезными проблемами, сообщает РИА Новости.

Так эксперт прокомментировала проведение 18 июня первого совместного заседания парламентов Молдавии и Румынии. В Кишиневе оппозиция назвала заседание «антиконституционным» и направленным на слияние государств. Ларюшина считает иначе.

Идея поглощения одной страны другой страной неактуальна, потому Румынии это даром не надо. Это запустит серьезнейшие внутренние процессы в самой Румынии, которая и так проходит через серьезные структурные перестройки, — пояснила эксперт.

Она назвала прошедшее заседание манифестацией общей системы ценностей, но не попыткой объединения.

Проблема Молдавии — это слабые государственные институты, республике еще много предстоит сделать и осмыслить, а Румыния может поделиться опытом, — подчеркнула Ларюшина.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров заявил: из Молдавии пытаются сделать «вторую Украину». Он пришёл к такому выводу после заявлений Кишинева об интеграции в Евросоюз. По его словам, такой подход соответствует потребительскому отношению нынешнего руководства страны.