Экс-кандидат в президенты Белоруссии: время для трансфера власти не пришло

https://static.news.ru/photo/6f684cfa-df10-11ea-9318-fa163e074e61_660.jpg Андрей Дмитриев Фото: vk.com/dzmitryeu

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев готов обсуждать вопрос создания координационного совета для передачи власти в стране, но считает, что приступать к процессу трансфера пока рано.

Что-то конкретное о создании совета я смогу сказать после того, как лично поговорю со Светланой Тихановской. О передаче власти говорить преждевременно до тех пор, пока не будет выполнен ряд ранее обозначенных требований, — сообщил ТАСС политик.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая в Литву сразу после выборов, анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать. Одним из условий для диалога Тихановская считает необходимость возбуждения уголовного дела против приказывавших «избивать и стрелять в людей».

Между тем оппозиция Белоруссии не признаёт официальные результаты выборов и считает победителем народного голосования Светлану Тихановскую.

В штабе Тихановской неоднократно заявили, что будут настаивать на проведении в течение полугода новых выборов, на которые должны быть приглашены наблюдатели от международных организаций. По официальным данным Центризбиркома Белоруссии, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей, в то время как за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. После обнародования предварительных результатов в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёстким задержанием людей, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru.