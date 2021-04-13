Экс-глава пресс-службы Лукашенко пропал в Москве

https://static.news.ru/photo/39d50db2-9c39-11eb-9ff1-96000091f725_660.jpg Александр Федута Фото: Скриншот с видео/youtube.com

Белорусский политолог и литературовед, 57-летний Александр Федута пропал в Москве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Днём понедельника женщина сообщила в полицию, что на связь не выходит её знакомый — Федута Александр Иосифович 1964 года рождения. Проводится проверка, — сообщил РИА Новости осведомлённый источник.

Эта информация официально пока не подтверждена.

В 1994 году после победы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Федута возглавил управление общественно-политической информации его администрации, но в начале 1995 года был снят с этого поста. В 2010-м он работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева, после чего был арестован за «участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». В мае 2011 года Федута был приговорён к двум годам лишения свободы условно.

Как писал NEWS.ru, бывший посол Белоруссии во Франции, экс-директор Купаловского театра, член Координационного совета оппозиции Павел Латушко, находящийся в Польше, прокомментировал своё включение Комитетом госбезопасности Белоруссии в список террористов. Латушко отметил, что в голове не укладывается, как он, официальный представитель МИД, мог вдруг стать террористом. Он вспомнил разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который состоялся несколько лет назад. «Если ты меня предашь, я задушу тебя собственными руками», — якобы сказал ему глава государства.