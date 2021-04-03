Белорусский оппозиционер Латушко рассказал об угрозах Лукашенко

https://static.news.ru/photo/e62c86be-94ad-11eb-86ad-96000091f725_660.jpg Фото: pavel_latushka/instagam.com

Бывший посол Белоруссии во Франции, экс-директор Купаловского театра, член Координационного совета оппозиции Павел Латушко, находящийся в Польше, прокомментировал своё включение Комитетом госбезопасности Белоруссии в список террористов.

Ранее КГБ республики включил его и Светлану Тихановскую в список причастных к террористической деятельности. Латушко отметил, что в голове не укладывается, как он, официальный представитель МИД, мог вдруг стать террористом, пишет MK.RU.

Латушко вспомнил разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который состоялся несколько лет назад. «Если ты меня предашь, я задушу тебя собственными руками», якобы сказал ему глава государства.

Латушко добавил, что, по его мнению, только давление со стороны ЕС, США и России на белорусские власти может привести к разрешению ситуации в стране.

Как писал NEWS.ru, ранее Вашингтон ввёл ограничительные меры в отношении нескольких организаций и белорусских официальных лиц. В стоп-лист попал и заместитель МВД Белоруссии Геннадий Казакевич. Среди организаций — Центральная комиссия по выборам, спецназ «Альфа» и минский ОМОН. Санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к «мошенничеству на президентских выборах» в Белоруссии и «последовавшему насильственному подавлению мирных протестов».