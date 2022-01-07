Джазового музыканта из Киргизии выдали за участника митингов в Алма-Ате

Казахские СМИ опубликовали видео с задержанным в Алма-Ате мужчиной, который признался, что якобы участвовал в митингах за деньги. Специально для этого он приехал из соседней Киргизии. Пользователи соцсетей узнали в нём известного в Киргизии джазового музыканта Викрама Рузахунова. На кадрах видно, что он был сильно избит. Его родственники заявляют, что его пытали и неизвестно где удерживают. К ситуации подключился МИД Киргизии.

На видео мужчина рассказывает, что 1 января с ним связались незнакомые люди и предложили ему участвовать в митинге за 90 тысяч тенге (около 15 тысяч рублей, $200). По его словам, ему купили билет в Алма-Ату, куда он прилетел 2-го числа. Его отвезли на одну из квартир города, где были также граждане Узбекистана и Таджикистана. Однако, когда начался митинг, по признанию мужчины, он испугался и уехал, а потом его задержали силовики.

В то же время пользователи соцсетей узнали в дающем показания мужчине известного джазового музыканта из Киргизии — Викрама Рузахунова. По словам его знакомых, он поехал в Казахстан на гастроли.

Родственники музыканта заявили , что его пытали и удерживают в неизвестном месте, они не могут до него дозвониться. Через СМИ они уже обратились к компетентным органам за помощью.

На публикацию отреагировали в МИД Киргизии. Сообщается, что в данное время министерством совместно с компетентными органами Казахстана проводятся «соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина».

Ранее в Минздраве Казахстана опровергли появившуюся в соцсетях и мессенджерах информацию о захвате военной биолаборатории, расположенной под Алма-Атой. В ведомстве заверили, что объект по-прежнему охраняется.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.