Джазового музыканта из Киргизии выдали за участника митингов в Алма-Ате

Джазового музыканта из Киргизии выдали за участника митингов в Алма-АтеТелеканалы Казахстана показали джазового музыканта Рузахунова, выдав его за погромщика
Казахские СМИ опубликовали видео с задержанным в Алма-Ате мужчиной, который признался, что якобы участвовал в митингах за деньги. Специально для этого он приехал из соседней Киргизии. Пользователи соцсетей узнали в нём известного в Киргизии джазового музыканта Викрама Рузахунова. На кадрах видно, что он был сильно избит. Его родственники заявляют, что его пытали и неизвестно где удерживают. К ситуации подключился МИД Киргизии.
На видео мужчина
В то же время пользователи соцсетей
Родственники музыканта
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Ранее в Минздраве Казахстана опровергли появившуюся в соцсетях и мессенджерах информацию о захвате военной биолаборатории, расположенной под Алма-Атой. В ведомстве заверили, что объект по-прежнему охраняется.
Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.