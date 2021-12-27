Депутат Верховной рады опроверг слухи о вторжении России на Украину

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко сообщил, что на данный момент нет оснований считать, что Россия может начать полномасштабное вторжение на Украину. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, РФ не концентрирует войска на границе с Украиной.

Какого-то существенного наращивания [сил] не произошло. Наращивание произошло весной, когда скопили технику вблизи и оставили. Сейчас Россия таким образом то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать: обострение может быть, и в современных условиях наращивание войск может происходить очень быстро. Думаю, сейчас на границах у нас стабильно, небольшие перемещения войск, но это сейчас не угрожает нашей армии, стране каким-то вторжением, — сказал украинский депутат.

В последнее время Киев и страны Запада неоднократно заявляли о наращивании контингента российских войск у границы с Украиной и якобы намерении России провести силовую операцию на сопредельной территории. В Кремле все эти заявления отвергали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по своей территории и на своё усмотрение и это никому не должно угрожать.

При этом военный аналитик Михаил Ходарёнок заявил NEWS.ru, что украинская армия не готова вести какую-то масштабную войну по причине слабого оснащения авиацией и средствами противовоздушной обороны. Кроме того, Киев не заинтересован начинать серьёзный военный конфликт.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу «Соловьёв Live» предположил, что Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине и обвинить в этом Москву.