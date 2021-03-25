Депутат предсказал Белоруссии «серию терактов»

https://static.news.ru/photo/74f89e3a-8e16-11eb-b82d-96000091f725_660.jpg Олег Гайдукевич Фото: Oleh-Gaudykevich/facebook.com

В обозримом будущем в Белоруссии может произойти серия терактов, поэтому властям необходимо заниматься укреплением спецслужб для их предотвращения. Об этом заявил депутат нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.

Ни одна страна мира не защищена от терактов. Поэтому весь мир сейчас укрепляет спецслужбы, все страны без исключения. Этим должны заняться и мы, в том числе в рамках Союзного государства вместе с Россией, — цитирует парламентария «Ридус».

Он добавил, что мир в настоящее время находится в состоянии нестабильности. Других способов избежать возможных терактов, кроме повышения эффективности спецслужб, нет.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, белорусские силовики задержали свыше 200 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях во время празднования оппозицией «Дня воли» 25 марта. При этом в МВД республики отметили, что в последние недели активность протестующих заметно снизилась, с начала года масштабных акций не было.