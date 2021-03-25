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В Белоруссии на акциях оппозиции задержали более 200 человек

01:06, 26 марта 2021 12
Фото: EPA/TASS

Более 200 человек задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Белоруссии 25 марта. В этот день оппозиция празднует День воли в честь провозглашения в 1918 году в условиях немецкой оккупации Белорусской Народной Республики.

В 2021 году масштабных акций не случилось, сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram-канале.

В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой, — говорится в сообщении.

Также административное наказание ожидает 43 водителей за нарушение «правила пользования звуковыми сигналами».

Ранее NEWS.ru сообщал, что днём силовики Белоруссии стянули спецтехнику к Дворцу Независимости в Минске — резиденции президента страны Александра Лукашенко. На улице Сапёров, которая прилегает к зданию, стояли грузовики для перевозки силовиков, а также спецтранспорт для разгона акций протеста — машины с водомётами и автомобили с колючей проволокой.

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