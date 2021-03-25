Силовики стянули спецтехнику к резиденции Лукашенко в Минске

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Правоохранительные органы Белоруссии стянули спецтехнику к Дворцу Независимости в Минске — официальной резиденции президента страны Александра Лукашенко.

В настоящий момент на улице Сапёров, которая прилегает к зданию, стоят грузовики для перевозки силовиков, а также спецтранспорт, предназначенный для разгона акций протеста — машины с водомётами и автомобили с колючей проволокой, передаёт РИА Новости.

Аналогичная техника распложена у находящейся рядом площади Государственного флага, где её охраняют силовики с автоматами. При этом движение транспорта в городе не перекрыто.

Накануне противники Лукашенко объявили о намерении провести акцию протеста 25 марта.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти, писал NEWS.ru.