Силовики стянули спецтехнику к резиденции Лукашенко в Минске

Правоохранительные органы Белоруссии стянули спецтехнику к Дворцу Независимости в Минске — официальной резиденции президента страны Александра Лукашенко.
В настоящий момент на улице Сапёров, которая прилегает к зданию, стоят грузовики для перевозки силовиков, а также спецтранспорт, предназначенный для разгона акций протеста — машины с водомётами и автомобили с колючей проволокой,
Аналогичная техника распложена у находящейся рядом площади Государственного флага, где её охраняют силовики с автоматами. При этом движение транспорта в городе не перекрыто.
Накануне противники Лукашенко объявили о намерении провести акцию протеста 25 марта.
В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.
Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти, писал NEWS.ru.