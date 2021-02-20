Тихановская назвала насмешкой санкции ЕС против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9a627dd4-7431-11eb-be35-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: vk.com/prezidentsveta

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти.

Тот факт, что международное сообщество не признало Лукашенко как легитимного победителя президентских выборов, был очень важен. Они продемонстрировали поддержку, но не хотели решать проблему, — заявила в интервью британской газете Times Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции обратилась к мировому сообществу с просьбой поддержать СМИ, правозащитников и стачечные комитеты Белоруссии и прекратить финансировать правительство Лукашенко. Она также заявила, что «нужны санкции против тех, кто причастен к жестоким преступлениям, и судей, которые осуждают невиновных людей».

Только 90 человек находятся под санкциями. Это насмешка, — отметила Тихановская, подчеркнув, что власть в Минске над этим только «смеётся».

Как писал NEWS.ru, американский журнал Time опубликовал список лидеров будущего, который состоит из 100 фигурантов. В него вошли экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, исполнительный директор компании Robinhood Влад (Владимир) Тенев и другие.

Представление 38-летней Тихановской, которая стала единственной представительницей постсоветского пространства в этом списке, написал лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо. Его включили в данный список в 2019 году.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.