CNN показал пугающие кадры из палаты Саакашвили

Фото: IMAGO/Nicolo Vincenzo Malvestuto/Global Look Press

Митинг в поддержку Михаила Саакашвили

Американский телеканал CNN показал видео из палаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на котором политик падает, не доходя до кровати. Ранее появлялись сообщения, что экс-президента переводят в реанимацию в критическом состоянии.

Врачи Саакашвили считают, что вылечить бывшего президента Грузии уже практически невозможно. По их словам, в последнее время он похудел на 42 килограмма, также у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия. Медики заявили, что текущее лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили — если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.

Ранее Саакашвили обратился к зарубежным СМИ с просьбой расследовать его отравление. Он уточнил, что лаборатория в США и известный токсиколог Нью-Йорка доказали этот факт. Политик также попросил расследовать подозрительные связи Грузии с Россией.

6 февраля суд в Грузии отказал в освобождении бывшего президента страны Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Такое решение озвучил судья Георгий Аревадзе в ходе заседания.