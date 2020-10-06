ЦИК Киргизии хочет назначить новые выборы в течение двух недель

https://static.news.ru/photo/ab4802e2-07c9-11eb-9c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Центральная избирательная комиссия КР/facebook.com

Центральная избирательная комиссия в течение двух недель планирует назначить новые парламентские выборы.

По словам председателя ЦИК Абдыжапара Бекматова, избирательные сроки сократились на треть: теперь комиссия должна провести выборы в течение 60, а не 90 дней, как это было ранее. Об этом он рассказал журналистам агентства Kabar.

В Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы, семипроцентный пороговый барьер на которых прошли четыре партии. Это «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%.

5 октября в столице страны начались акции протеста, на которые собрались недовольные итогами голосования граждане. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атабаева и разграбили и подожгли здание парламента.

Как писал NEWS.ru, 6 октября ЦИК Киргизии признала результаты парламентских выборов недействительными.