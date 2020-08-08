ЦИК Белоруссии опубликовал первые данные по президентским выборам

https://static.news.ru/photo/e4b2e1b8-da66-11ea-9f13-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦИК Беларусь/vk.com

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент республики Александр Лукашенко лидирует по результат в пятим регионах. У него 82% голосов.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%.

Ранее в ЦИК Белоруссии рассказали, что президентские выборы в стране проходят в штатном режиме, многие из поступивших жалоб уже были разобраны территориальными комиссиями. Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что все жалобы похожи друг на друга, из-за чего складывается впечатление, что «создали эти жалобы практически одни и те же люди». Кроме того, Ермошина выразила мнение, что писавшим их людям обещана плата за это, писал NEWS.ru.