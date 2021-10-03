Бывший президент Армении призвал начать уличные акции протеста в стране

Оппозиционный парламентский блок «Армения» намерен начать уличные акции протеста для смены власти в стране. Об этом заявил глава партии и бывший президент республики Роберт Кочарян. Его слова приводит ТАСС.

Кочарян подчеркнул необходимость работы со всем народом Армении, чтобы убедить его бороться с действующей властью.

Когда говорят об уличной борьбе, это не значит, что Роберт Кочарян сразу после пресс-конференции выйдет с флагом на улицу и проведёт акцию. Это процесс, но да, мы должны всеми доступными инструментами добиться смены власти, — сказал Кочарян.

На пресс-конференции в Ереване он также отметил, что нынешние власти Армении переложили груз ответственности за Карабах на плечи Москвы. Кочарян полагает, что армянские власти хотят возложить всю вину на армию и генералов.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. В них победила партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна, она набрала 53,92%, у блока «Армения» Кочаряна 21,04%.

Ранее сообщалось, что заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна снова перенесли. На этот раз причиной переноса послужило отсутствие электричества в зале.