Суд по делу Кочаряна перенесли из-за отсутствия электричества

Заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна снова перенесли. Как сообщает Armenia Today, об этом заявила пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы республики Элина Саакова.

Как отмечается , причиной переноса заседания послужило отсутствие электричества в зале. По словам адвоката, суд счёл невозможным рассмотрение дела надлежащим образом. Решением судьи Анны Данибекян заседание было перенесено на 7 сентября.

Накануне в Апелляционном суде рассматривалась жалоба прокуратуры против решения суда первой инстанции о прекращении дела против Роберта Кочаряна. По словам прокурора Геворка Багдасаряна, производство по уголовному делу, а также уголовное преследование не могут быть прекращены.

Заседания по этому делу переносились и ранее по причине отсутствия Армена Геворкяна в связи с его занятостью в работе парламента. Судья Анна Данибекян назвала отсутствие подсудимого неуважением, а прокурор Петрос Петросян даже ходатайствовал о применении средств принуждения к приводу Геворкяна на заседание.

Напомним, Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян — в отмывании денег.