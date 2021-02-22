Бывший премьер-министр Молдавии Кику попал в реанимацию из-за коронавируса

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Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику госпитализирован. Он находится в реанимации в связи с осложнениями на фоне коронавирусной инфекции.

Как сообщает «Sputnik Moldova», политик находится в Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняги. Пресс-секретарь учреждения Марина Зиблик подтвердила госпитализацию бывшего главы правительства, однако отказалась сообщать подробности, поскольку на это нет согласия пациента. Позже сам Кику обратился к своим сторонникам и сочувствующим.

Дорогие друзья! У нас лучшие врачи в мире, всё будет хорошо! Спасибо всем за тёплые слова и пожелания здоровья. Пожалуйста, берегите себя, — говорится в записи в Telegram-канале Иона Кику.

Он объявил о своей отставке с поста премьер-министра Молдавии в декабре 2020 года. В ноябре в стране прошёл второй тур выборов президента. Их результаты были утверждены Конституционным судом страны 10 декабря. Победу одержала Майя Санду с 57,75% голосов. Действовавший президент страны Игорь Додон получил 42,2% голосов.

Как ранее писал NEWS.ru, Додон отметил свой 46-й день рождения на Сахалине и Курильских островах. Он поблагодарил своих российских друзей, пригласивших его с семьёй в «невероятное и незабываемое путешествие». Ранее Додон заявил, что решил взять отпуск, так как в политической жизни страны наступила пауза. Экс-президент отправился в Россию с частным визитом, но при этом не стал разглашать подробности визита.