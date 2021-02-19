Экс-президент Молдавии Додон отметил день рождения на Дальнем Востоке

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом. В российской столице он проведёт переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

Президент направляется с рабочим визитом в Россию. Как и договаривались давно, на переговоры с российским коллегой, — отмечается в сообщении, которое сопровождает фотография президентского борта. После того как Минск начал...