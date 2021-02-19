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Экс-президент Молдавии Додон отметил день рождения на Дальнем Востоке

16:16, 19 февраля 2021
Игорь Додон Игорь Додон Фото: dodon_igor/instagram.com

Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон рассказал, что отметил свой 46-й день рождения на Сахалине и Курильских островах, куда его пригласили российские друзья.

В этом году я отметил день рождения на «краю мира», в очень значимом месте, очень красивом и спокойном — на островах Сахалин и Курилы. Это замечательнее место для отдыха и медитаций, — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил своих друзей, пригласивших его с семьёй в «невероятное и незабываемое путешествие». Ранее Додон заявил, что решил взять отпуск, так как в политической жизни страны наступила пауза. Экс-президент отправился в Россию с частным визитом, но при это не стал разглашать подробности визита.

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