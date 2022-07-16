Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на границе

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Сегодня, утром 16 июля, на границе между Арменией и Азербайджаном произошла перестрелка военизированных подразделений двух стран. В Баку заявили, что обстрел инициировали армянские военнослужащие. Ереван опроверг данную информацию, обвинив в начале конфликта азербайджанскую сторону. По данным Минобороны Азербайджана, представители Вооруженных сил Армении атаковали из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в районе населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района.

16 июля с 04:00 до 04:50 подразделения Вооруженных сил Армении с нескольких позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района на государственной границе подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии... В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями нашей армии, противник был подавлен,— сказано в сообщении, опубликованном на сайте МО Азербайджана.

Со встречным заявлением выступили в армянском военном ведомстве, назвав все вышесказанное «дезинформацией». По словам представителей Минобороны Армении, обстрел начался со стороны азербайджанских военных, которые использовали крупнокалиберные винтовки.

Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен, — указали на сайте Минобороны Армении.

Ранее в Тбилиси завершилась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном. В ходе переговоров дипломаты обсудили региональные, транспортные и другие вопросы. По завершении диалога министров прошла встреча в расширенном составе с участием делегаций.