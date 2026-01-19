Более 700 тыс. мужчин в Казахстане «прошли» скрининг по гинекологии

Более 700 тыс. мужчин в Казахстане «прошли» скрининг по гинекологии В Казахстане выявили хищение бюджетных средств с помощью фиктивных медосмотров

В Казахстане вскрыта крупная схема хищения бюджетных денег через фиктивные медицинские осмотры, сообщил Минфин страны в своем Telegram-канале. Так, 768 827 мужчин «прошли» скрининг на рак шейки матки, а 619 мужчин — маммографию по «направлениям» Фонда социального медицинского страхования.

При этом накопленный инвестиционный доход с 2020 года составил 588 млрд тенге (90 млрд рублей. — NEWS.ru), в том числе только за 2025 год — 195,9 млрд тенге (29 млрд рублей. — NEWS.ru). Согласно анализу, значительная часть средств аккумулируется в активах фонда и не направляется на оказание медицинских услуг, — говорится в сообщении.

Ранее СК России возбудил уголовное дело о хищении у Росгвардии 39,6 млн рублей. Деньги были выделены на обустройство инфраструктуры и парково-складской зоны военного городка. После получения аванса строительная фирма вместе с неустановленными должностными лицами Росгвардии похитила бюджетные средства.

До этого Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации Станислава Неверова. Его подозревают в хищении и легализации почти 1,4 млрд рублей, которые выделялись на строительство соцобъектов.