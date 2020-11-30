Бодибилдер из Казахстана женился на секс-кукле

https://static.news.ru/photo/62875b56-332b-11eb-a836-fa163e074e61_660.jpg Фото: yurii_tolochko/Instagram.com

Эпатажный бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко после полутора лет отношений сыграл свадьбу со своей избранницей. Ею стала силиконовая кукла по имени Марго.

Церемония прошла в ресторане. На женихе был традиционный для подобных торжеств чёрный костюм с бабочкой, а на невесте — свадебное платье. Поздравить молодожёнов пришли десятки гостей, в конце Юрий и Марго исполнили медленный танец.

О намерении культуриста жениться на секс-кукле стало известно в декабре 2019 года, когда тот сделал ей предложение. По его словам, она согласилась. Спортсмен уверяет, что относится к возлюбленной как к настоящей женщине и ходит с ней на свидания.

Изначально свадьба должна была состояться в марте в Таиланде, однако Толочко отложил её из-за пандемии коронавируса. При этом церемонию пришлось перенести дважды: в конце октября на бодибилдера напали на митинге за права трансгендеров. Туда он отправился в другом своём образе — Аманды, в платье и на каблуках. Некоторое время спортсмен провёл в больнице из-за сотрясения мозга.

Тем не менее, несмотря на свой необычный образ жизни, мужчина уверяет, что счастлив в браке. От имени Марго он также ведёт страницы в социальных сетях, где рассказывает об их отношениях.

Толочко — уроженец города Рубежного в Луганской области Украины. С пятилетнего возраста проживает в Нур-Султане (до 2019 года — Астана).

Как писал NEWS.ru, делая предложение своей избраннице, Толочко не поскупился. Он выбрал кольца с дорожкой из бриллиантов.