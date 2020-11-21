Белорусское МВД подтвердило применение спецсредств силовиками

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Минские силовики действительно применяли спецсредства на акциях протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

По её словам, активисты «нарушали общественный порядок», а также оказывали сопротивление милицейским, передаёт РИА Новости.

При задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были применены — в Минске в частности — спецсредства, — сказала представитель министерства.

СМИ сообщали, что сотрудники силовых структур Минска применили спецсредства против участников акции в микрорайоне Каменная Горка и на проспекте Газеты «Правда».

22 ноября в Минске проходит традиционная воскресная акция протеста, участники которой выступают против объявившего о своей победе на выборах в шестой раз президента Белоруссии Александра Лукашенко. Силовики заранее взяли под контроль площади в центре города, где выставили ограждения и припарковали автозаки.

Всего в ходе акций силовики задержали больше 100 человек. Большинство из них взяты под стражу в Минске. Несколько человек задержали в Гродно, Боровлянах, Пинске, Новополоцке и Заславле.

В этот раз горожане изменили формат проведения акций. Теперь протестующие собираются небольшими группами в своих дворах и двигаются на точки сбора. На месте они объединяются в колонны и направляются в центр города, где все колонны должны объединиться.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов, писал NEWS.ru.