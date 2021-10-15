Белорусские власти признали экстремистским Telegram-канал Тихановской

Суд Центрального района Минска признал экстремистским Telegram-канал «Светлана Тихановская», говорится в канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, который был инициатором разбирательства. По данным ведомства, белорусам грозит уголовная ответственность за подписку на признанные экстремистскими каналы.

Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечёт ответственность, — говорится в сообщении.

Ранее глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма при Министерстве информации Белоруссии Лилия Ананич заявила, что подписчиков запрещённых Telegram-каналов ждёт уголовная ответственность и реальные тюремные сроки.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых, по данным властей, в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Многие жители страны уверены, что результаты были сфальсифицированы и на выборах победила Светлана Тихановская.

Для борьбы с активистами силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику, погибли несколько человек. Участники протестов координировали свои действия в том числе через Telegram-каналы и чаты. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём, покушении на теракт.