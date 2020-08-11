Белорусские силовики возбудили дело из-за пробок в Минске

https://static.news.ru/photo/91a6c246-dbd8-11ea-813a-fa163e074e61_660.jpg Фото: sk.gov.by

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с блокировкой автомобилями дорог в столице страны.

Дело возбуждено по статье об умышленном блокировании транспортных коммуникаций, говорится в Telegram СК страны. Там напомнили, что эта норма предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Установлено, что на участке автодороги по улицам Притыцкого и проспекту Пушкина были созданы препятствия для движения транспорта, что привело к его полной остановке и повлекло причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям в особо крупном размере, — отметили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия и зафиксировали «следовую картину».

В Белоруссии с 9 августа проходят несанкционированные протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа автомобилисты блокировали машины внутренних войск, следовавшие к месту столкновений ОМОНа с митингующими на Пушкинской площади. Они останавливали машины на дороге, создавая пробки.