Белорусские оппозиционеры направились в центр Минска

https://static.news.ru/photo/fe95f794-dfc2-11ea-a8db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сторонники белорусской оппозиции направляются группами по несколько десятков человек из микрорайонов Минска в центр города — там запланирована очередная акция протеста.

Как уточняется, протестующие следуют по проспекту Независимости. Они держат в руках бело-красно-белые флаги и плакаты в поддержку повторных выборов и освобождения арестованных, передаёт РИА Новости.

Известно, что акция протеста является несанкционированной. Она намечена на 14:00 (совпадает с мск) и пройдёт у Дома правительства на площади Независимости. Далее оппозиция планирует пройти к стеле «Минск — город-герой». Также известно, что ряд протестующих собирается сразу идти к стеле, минуя площадь в связи с тем, что там ранее стартовал митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился, и акции стали носить более спокойный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.

По его словам, жители построили «страну-красавицу», несмотря на все сложности.