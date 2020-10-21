Белорусская оппозиция пригрозила Лукашенко наращиванием активности

https://static.news.ru/photo/57d21dbe-13c2-11eb-9fd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока «народного ультиматума» к властям республики 26 октября. Об этом заявил член президиума координационного совета Павел Латушко.

Выступая на онлайн-пресс-конференции, он сообщил, что у оппозиции есть отработанный план действий на тот случай, если Александр Лукашенко откажется покинуть пост президента к 26 октября, но раскрывать его детали политик не стал.

Давайте наберёмся терпения. Программа действий отработана ещё на прошлой неделе. Она одобрена всеми лидерами инициатив, структур, которые представляют гражданское общество в Белоруссии. Прежде всего, штабом Светланы Тихановской, — цитирует РИА Новости Латушко.

Он подчеркнул, что теперь каждый день от оппозиции будут поступать чёткие сигналы, а действия направлены на реализацию ультиматума. Латушко добавил, что власть должна понимать, что количество действий и инициатив будет только нарастать к 26 октября.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы президент республики объявил о своей отставке, освободил всех политзаключённых и прекратил насилие на улицах. Если эти условия не будут соблюдены до 25 октября, с 26-го начнётся национальная забастовка «всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов, писал NEWS.ru.