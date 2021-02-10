Белоруссия просит от РФ выдать участника протестов

https://static.news.ru/photo/c4faec3e-6ba3-11eb-87c3-96000091f725_660.jpg Алексей Кудин Фото: kudin_alexey_mma/instagram.com

Генеральная прокуратура Белоруссии направила российским коллегам просьбу об экстрадиции Алексея Кудина, принимавшего участие в протестных акциях после президентских выборов в РБ.

В Белоруссии его обвиняют в нападении на сотрудника милиции, рассказали в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры страны.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации просьбу о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, — говорится на сайте ведомства.

В РБ мужчину хотят привлечь к уголовной ответственности. 21 января российские силовики задержали его в Московской области.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, ранее на встрече со студентами Лукашенко объявил о том, что никого не боится и что ему нечего стыдиться за любые свои поступки.