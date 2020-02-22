https://static.news.ru/photo/51f9d278-558c-11ea-a48c-fa163e074e61_660.jpg АЭС «Пакш» Фото: tomeromu.hu

Минэнерго Белоруссии предложило свои услуги Венгрии. Ведомство намерено принять участие в строительстве двух новых блоков АЭС «Пакш».

Я только вчера вернулся из Венгрии, мы договорились, что в конце марта приедет венгерская делегация для более предметных переговоров на эту тему, — цитирует ТАСС замминистра энергетики Белоруссии Михаила Михадюка.

Отмечается, что все необходимые разрешения для этого страна получит в середине следующего года. Ранее о планах по совместному с Россией строительству АЭС в Египте заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как писал NEWS.ru в ноябре 2019 года, строительство второй очереди АЭС «Бушер» началось в Иране при участии России. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи торжественно объявил о начале работ.