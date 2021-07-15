Белоруссия отменила самоизоляцию для вакцинированных от COVID

Белоруссия решила отменить необходимость самоизоляции для тех, кто въезжает в страну с сертификатом о вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что курс вакцинации должен быть завершён не менее чем за месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения государственной границы Белоруссии.

Ранее при въезде из государств, включённых в «красную» зону, где регистрируется наибольшее число случаев заражения коронавирусом, была обязательна 10-дневная самоизоляция.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил безвизовое посещение Белоруссии для вакцинации от коронавирусной инфекции. Вакцинацию иностранцев планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определённых Министерством здравоохранения Белоруссии. Совет министров установит порядок работы информационной системы для сбора, обработки и учёта заявок иностранцев на вакцинацию.