Белоруссия обвинила литовских пограничников в отказе помощи беженцам

Литовские пограничники насильно выдворяют беженцев из страны, оставляя их без необходимой медицинской помощи. Об этом говорится в Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

Отмечается, что в воскресенье утром на участке поста «Клевица» Сморгонской пограничной группы была обнаружена группа из девяти иностранцев, которую литовская сторона доставила к границе и пытается насильно выдворить. Пограничники не допустили нарушения границы. При этом одной из женщин стало плохо. Пограничники вызвали врачей, которые оказали медицинскую помощь. Женщину доставили в больницу.

Это уже не первый случай, когда принудительно выдворяемые литовскими силовиками беженцы нуждаются в медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Ранее литовские пограничники заявили, что в субботу, 7 августа, слышали выстрелы в районе границы. Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы отметили, что на белорусской территории раздалось несколько звуков одиночных выстрелов. В сумерках пограничники также зафиксировали сигнальные ракеты.

В ГПК Белоруссии отметили, что в районе границы Белоруссии и Литвы проходят плановые военные учения, белорусская сторона заранее информировала об этом.

Ситуация на белорусско-литовской границе обострилась с 2 июля, когда из Белоруссии начался наплыв нелегальных мигрантов. Лукашенко заявлял, что у Минска нет ни финансовых, ни каких-либо других возможностей для сдерживания нелегалов. Он подчёркивал, что к этому в том числе привели и санкции против республики.