Белоруссия назначила нового посла в России

Фото: Юрий Орешкин/БелТА/ТАСС

Дмитрий Крутой

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе недавних телефонных переговоров согласовали вопрос назначения нового посла республики в РФ. Им станет Дмитрий Крутой, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера.

До него должность посла с 2018 года занимал Владимир Семашко. По данным издания, агреман белорусская сторона уже получила.

До нового назначения политик занимал пост заместителя главы администрации президента. Отмечается, что Крутой курировал разработку союзных программ по углублению интеграции.

Путин созвонился с Лукашенко накануне. Во время беседы политики обсудили двустороннее сотрудничество и проекты по импортозамещению.