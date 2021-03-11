Белоруссия может отказаться от участия в Евровидении

https://static.news.ru/photo/f19dec7c-8288-11eb-b037-96000091f725_660.jpg Группа «Галасы ЗМеста» Фото: galasyzmesta.by

Дмитрий Бутаков, фронтмен группы «Галасы ЗМеста», которую собираются отправить от Белоруссии на международный песенный конкурс Евровидение, заявил, что страна может отказаться от участия в соревновании после претензий организаторов.

Он отметил, что, вероятно, текст песни «Я научу тебя», с которой музыканты хотели поехать в Роттердам, изменён не будет.

Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом всё закончится, — сказал он журналистам РИА Новости.

Накануне Европейский вещательный союз, организующий Евровидение, сообщил, что выдвинутая от Белоруссии песня не может быть представлена на конкурсе в нынешнем виде. Они подчеркнули, что композиция не соответствует правилам конкурса, так как может быть политизирована. Белорусскому вещателю, отправившему композицию, направили письмо с требованием отправить изменённую или новую песню, пригрозив в противном случае дисквалификацией с соревнования.

В 2021 году Белоруссия без открытого национального отбора направила на конкурс группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя». В тексте есть фразы: «Я научу тебя плясать под дудочку» и «Я научу тебя ходить по струночке». Сама группа была организована в ответ на массовые протесты против белорусского президента Александра Лукашенко и выступает против оппозиции, писал NEWS.ru.