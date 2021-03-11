Евровидение отказалось принимать песню от Белоруссии из-за политизации

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Песня, которую выдвинули от Белоруссии на Евровидение, не может быть представлена на конкурсе в нынешнем виде, сообщили организаторы соревнования.

Они подчеркнули, что композиция не соответствует правилам конкурса, так как может быть политизирована. Такой вывод был сделан после тщательного изучения песни.

Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса, — говорится на сайте Евровидения.

Такая композиция может подорвать репутацию Европейского вещательного союза, организующего мероприятие. В связи с этим белорусскому вещателю, отправившему композицию, направили письмо с требованием отправить изменённую или новую песню.

Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации с конкурса этого года, — подчеркнули организаторы.

В 2021 году Белоруссия без открытого национального отбора направила на конкурс группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя». В тексте есть фразы: «Я научу тебя плясать под дудочку» и «Я научу тебя ходить по струночке». Сама группа была организована в ответ на массовые протесты против белорусского президента Александра Лукашенко и выступает против оппозиции.

Россию на конкурсе будет представлять певица Manizha. Артистка исполнит песню «Русская женщина» о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. По её словам, россиянки проделали большой путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полётов в космос.

Евровидение должно пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие певцы из 41 страны. Однако мероприятие состоится в онлайн-формате, писал NEWS.ru.