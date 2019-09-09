https://static.news.ru/photo/de8c4a2e-d2f4-11e9-85b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтегазовые новости в Facebook/facebook.com

Генеральный директор «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что белорусская сторона будет настаивать на внесении изменений в договор о поставке нефти из России.

По его словам, в документе должен появиться пункт об обязанности поставщика забирать нефть плохого качества и компенсировать все расходы, связанные с её транспортировкой.

Раньше мы не могли представить ситуацию, что придётся возвращать нефть в Российскую Федерацию. Теперь понимаем: это возможно, — отметил он в интервью журналу « Нефтехимия ».

Борисенко подчеркнул, что подобная мера позволит быстро принимать советующее решение, а не проводить переговоры на протяжении нескольких месяцев.

Снижение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля 2019 года. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации.

По итогам работы в 2019 году стороны намерены провести анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определить размер дальнейшего изменения тарифов.