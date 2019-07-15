https://static.news.ru/photo/e4f8860a-a763-11e9-95fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Российские НПЗ получали «грязную» нефть ещё до проблем в трубопроводе «Дружба». В частности, повышенная концентрация хлоридов была зафиксирована в системе «Транснефти» за несколько недель до того, как об этом объявила Белоруссия.

Загрязнённое сырье получал нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Волгограде. В компании это подтверждают, но заверяют, что никакого отношения к кризису с «Дружбой» данный инцидент не имел, сообщает « Коммерсант ».

Среднесуточные показатели находились в пределах нормы, отметили в ЛУКОЙЛе, а незначительные отклонения показателя хлорорганики от норматива были выявлены лишь в разовых выборочных пробах. Ущерба компания не понесла.

Ранее News.ru сообщал, что ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия по вытеснению с юга Белоруссии «грязной» нефти. Очищен нефтепровод от границы республики до станции «Унеча» в РФ, говорится в заявлении белорусского оператора. 19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения.