«Белавиа» отказалась летать в Крым

https://static.news.ru/photo/4f496fc8-c0db-11eb-bc8e-96000091f725_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Рейсы в Крым белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не планирует. Об этом в передаче «Соловьёв LIVE» рассказал гендиректор компании Игорь Чергинец. Он объяснил своё решение отсутствием политического признания Крыма российским.

Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть, — сообщил он.

Чергинец добавил, что и до 2014 года авиакомпания выполняла рейсы на полуостров с перерывами. Это было связано с коммерческими сложностями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко при встрече с Владимиром Путиным не обсуждал с ним вопрос полётов «Белавиа» в Крым. Песков предложил журналистам задать вопрос о Крыме непосредственно руководству компании.

Авиакомпания «Белавиа» обязана вернуть деньги за билеты на отменённые рейсы в полном объёме. Об этом ранее рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов. По его мнению, белорусские судьи будут очень жёстко относиться к взысканию денег с «Белавиа».