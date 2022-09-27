Баку призвал Ереван прекратить имитацию переговоров

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Министерство иностранных дел Азербайджана призвало Ереван уважать фундаментальные принципы международного права, в частности, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ, и «прекратить имитацию переговоров». В Баку подчеркнули, что иной альтернативы мирному развитию региона нет.

Армении, наконец, необходимо прекратить имитацию переговоров и предпринять реальные, конструктивные шаги. Другой альтернативы мирному развитию региона нет, — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В заявлении внешнеполитического ведомства также отмечается, что Азербайджан в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года принимает меры по достижению устойчивого мира и стабильности в регионе, в то время как Ереван демонстрирует «реваншистскую позицию», не выполняя взятые на себя обязательства. В числе последних МИД Азербайджана назвал отказ от вывода из региона остатков вооруженных формирований и установку новых мин, что создает серьезную угрозу безопасности.

В Баку считают, что Ереван, «не предпринимает практических шагов» для открытия коммуникаций в регионе и продолжает военные провокации. Этим Армения серьезно подрывает попытки постконфликтной нормализации, заключили в МИД Азербайджана.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать соглашение о мире с Баку на основе обоюдного признания государственных границ в рамках Беловежских соглашений. По его словам, административные границы двух республик после распада СССР стали государственными, так как Ереван и Баку ратифицировали соглашение о создании СНГ.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве уверены, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.