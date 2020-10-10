В Баку придерживаются перемирия в Карабахе, но готовы на контрмеры

https://static.news.ru/photo/eb2f6b8a-0bab-11eb-88f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Азербайджан придерживается режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, однако готов дать ответ на продолжение армянской стороной боевых действий. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Если они продолжат такие действия, нам придется принять контрмеры в отношении законных военных целей, — цитирует его ТАСС.

Гаджиев отметил, что власти видят атаки против мирных жителей и оценивают ситуацию. По его словам, Баку рассматривает все возможности для ответных действий.

Как писал NEWS.ru, второй по величине азербайджанский город Гянджа 11 октября подвергся ракетному обстрелу с территории Бердского района Армении. В результате погибли семь человек и ещё 33 пострадали, в том числе дети. Всего же с начала эскалации карабахского конфликта в Азербайджане погиб 41 мирный житель, ранения получили 205 человек.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.