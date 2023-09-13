Баку представил Еревану новые предложения по мирному договору МИД Армении: Баку передал Еревану новые предложения по мирному договору

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Ереван ранее передал азербайджанской стороне пятый пакет поправок к тексту мирного договора, а 12 сентября получили новые предложения от Баку, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время выступления в парламенте. Дипломат отметил, что по многим вопросам позиции двух стран не сходятся, передает «Интерфакс».

Процесс идет, обсуждения тоже, конечно, на личном уровне переговоров не было после июля. К сожалению, есть существенные вопросы, по которым позиции сторон пока далеки друг от друга, — отметил Мирзоян.

Он заявил, что в текущий момент нет конкретных договоренностей о встречах руководителей или глав МИД Армении и Азербайджана.

13 сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что переговоры по заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном затормозились по причине провокации со стороны Армении. В качестве примеров таких действий глава МИД Азербайджана привел организованные в Карабахе на прошлой неделе выборы и поздравления от главы правительства Армении Никола Пашиняна с 32-летием провозглашения независимости Карабаха.