Баку отказался обсуждать бюджет ОБСЕ до решения вопроса с наблюдателями

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Азербайджан отказывается обсуждать бюджет ОБСЕ на следующий год до решения вопроса, который касается отправки в Армению группы наблюдателей от организации вдоль границы с государством. Баку не потерпит нарушения и игнорирования документов, говорит представительство страны при ОБСЕ. И до исправления ситуации делегация не станет рассматривать бюджетное предложение, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Это одностороннее действие об отправке команды наблюдателей поднимает вопросы о целях и программах в поддержку достижения этих целей, представленных в проекте единого бюджетного предложения на 2023 год. До тех пор, пока текущая ситуация не будет исправлена, делегация Азербайджана не будет рассматривать бюджетное предложение, — отмечают представители Баку при ОБСЕ.

Делегация из Азербайджана подчеркнула, что за ними остается право вернуться к этому вопросу, когда это станет целесообразным. Представители страны добавили, что в ОБСЕ не могли направить миссию в Армению без согласования с заинтересованными сторонами, коими являются Баку и Ереван. Решения должны приниматься на основе консенсуса, добавили делегаты.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что вопрос об отправке в Армению группы секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую назвали «Миссией по оценке потребностей», не обсуждался ни одним коллективным органом ОБСЕ. Из-за этого миссия не имеет мандата организации, а ее результаты и отчеты деятельности «не могут принять в качестве документа».