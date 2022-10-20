МИД Азербайджана раскритиковал отправку миссии ОБСЕ в Армению

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Вопрос об отправке в Армению группы секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую назвали «Миссией по оценке потребностей», не обсуждался ни одним коллективным органом ОБСЕ, заявили в МИД Азербайджана. В дипведомстве подчеркнули, что из-за этого миссия не имеет мандата организации, а ее результаты и отчеты деятельности «не могут принять в качестве документа ОБСЕ».

Любая группа, называемая «Миссия ОБСЕ по оценке потребностей в Армении», не имеет мандата ОБСЕ, не может быть каким-либо образом связана с ОБСЕ, и ни один из ее результатов или отчетов не может быть принят в качестве документа ОБСЕ, — отметили в азербайджанском министерстве.

В заявлении дипведомства также говорится, что вопрос об отправке миссии стал односторонней инициативой Армении. Визит группы, как утверждают в МИД Азербайджана, является не чем иным, как частным визитом миссии из нескольких государств-участников. В ведомстве подчеркивают, что любой результат такого визита будет оценен соответствующим образом.

Эта односторонняя инициатива Армении является не чем иным, как частным визитом группы нескольких государств-участников, и любой результат такого визита будет оцениваться соответствующим образом, — сказано в сообщении.

В МИД Азербайджана добавили, что подобный шаг «вызывает серьезные вопросы». Дипведомство напомнило, что в течение последних 30 лет «усилия по прекращению военной агрессии против Азербайджана» всегда пресекались со стороны ОБСЕ.

Принимая во внимание бесчисленные противоправные действия на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе факты незаконных поселений на этих территориях, обращение Азербайджана о направлении еще одной такой миссии не рассматривалось до 2020 года, опять же из-за противодействия Армении, — сообщили в МИД республики.

В заключение представители министерства назвали подобные решения со стороны ОБСЕ «непродуманными» и противоречащими основным принципам доверия и укрепления посредничества.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ направила в Армению группу экспертов для оценки ситуации в приграничных с Азербайджаном районах. Поездка запланирована на 21–27 октября.

В состав технической группы ОБСЕ включены эксперты и представители секретариата Организации. Они посетят районы вдоль армяно-азербайджанской границы и проведут консультации с заинтересованными местными сторонами. Также пройдут переговоры с международными партнерами на местах.