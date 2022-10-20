ОБСЕ направит в Армению экспертов для оценки ситуации с Азербайджаном

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ОБСЕ направил в Армению группу экспертов для оценки ситуации а приграничных с Азербайджаном районах. Поездка запланирована на 21-27 октября, говорится в сообщении на сайте организации.

Цель визита команды — оценка ситуации в некоторых приграничных районах в соответствии с мандатом и опытом ОБСЕ и в рамках ee комплексной концепции безопасности, — уточняется в сообщении.

В состав технической группы ОБСЕ будут включены эксперты и представители секретариата Организации. Они планируют посетить районы вдоль армяно-азербайджанской границы и провести консультации с заинтересованными местными сторонами. Также пройдут переговоры с международными партнерами на местах.

Армения накануне обратилась в ОБСЕ с просьбой направить наблюдателей на границу с Азербайджаном. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян отметил, что для страны важно понять позицию организации по ситуации.

Ранее на последнем заседании глав МИД Евросоюза, прошедшем 17 октября в Люксембурге, была согласована гражданская миссия ЕС, которая разместится на армянской стороне возле границы с Азербайджаном. Идея прислать миссию была реализована благодаря президенту Франции Эммануэлю Макрону, который обещает "не бросить армянский народ.